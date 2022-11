Incidenti stradali, l'annuncio di Salvini: "Pene più severe per chi guida ubriaco e drogato"

03 novembre 2022 a

In arrivo nuove norme del codice della strada. Ad annunciarlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sui suoi canali social: "Troppe tragedie per colpa di chi guida ubriaco e drogato. Stiamo lavorando per intervenire sui Codici per aumentare sanzioni e salvare vite".

Stiamo lavorando per intervenire sui Codici per aumentare sanzioni e salvare vite. pic.twitter.com/e022bj5OAp — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 3, 2022

Salvini prende spunto dall'ennesima tragedia: l'incidente con quattro morti sulla via Emilia a Reggio, dove il conducente di 32 anni sarebbe risultato positivo ad alcol e droga. In questo incidente hanno perso la vita la 22enne compagna dell’uomo, il loro figlio di un anno e mezzo Mattias, il fratello e la sorella della giovane di 9 e 11 anni.