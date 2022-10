Sondaggio Ghisleri, centrodestra in movimento. Boom Meloni-Salvini ma...

30 ottobre 2022 a

a

a

La corsa Giorgia Meloni continua. L'ultimo sondaggio di Euromedia Research quantifica nel 2,2 per cento la crescita di Fratelli d'Italia in meno di un mese. Ma la direttrice dell'istituto di sondaggi Alessandra Ghisleri, presentando i dati dell’ultima rilevazione, spiega che "è troppo presto per parlare di luna di miele". SIamo nella fase in cui la gente confida che saranno esaudite le promesse elettorali. Il primo vero banco di prova sarà la legge di bilancio.

Cresce ancora. Il sondaggio che incorona il governo Meloni

Ma è tutto il centrodestra a trarre beneficio da questo stato di cose? No, perché FdI e Lega crescono a danno di Forza Italia "che paga il prezzo delle divisioni, delle liti, degli audio rubati in cui Berlusconi parla di Russia e Ucraina", spiega Ghisleri alla Stampa. Quantificando, la Lega guadagna l'1,2 per cento ed è al 9,5, FI scende al 6,7 in virtù di un calo di un punto e quattro decimi mentre il partito di Meloni è al 28,4.

Sinistra allo sbando, anche Casini umilia il Pd: gelo da De Gregorio

Anche per Ghisleri, come per altri sondaggisti, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte ha superato il disastrato Pd. "Da quando è iniziata la campagna elettorale il M5S è risalito - commenta Ghisleri - anche grazie al suo modo di fare opposizione, che è sembrato più concentrato sui temi rispetto al Pd", che "parlano molto degli avversari e poco delle loro proposte". Enrico Letta non fa altro che dare una mano a Meloni, in sintesi.

Sarà Maurizio Landini l'anti-Bonaccini, il retroscena sul futuro Pd

Sui temi economici, nota la sondaggista, "c'è già una prima incrinatura nell'elettorato di centrodestra". "Solo il 38,9 per cento degli intervistati crede che interverrà positivamente su 'lavoro e occupazione'". Questo perché "sui temi economici l'elettorato di Forza Italia è molto più severo rispetto a quello dei suoi alleati" mentre gli elettori di Lega e FdI sono "molto simili" e le loro valutazione su "migranti", "sicurezza" e "gestione della pandemia Covid" sono positive.