In Onda, Casini strapazza Pd e Boldrini: se attaccano Meloni per 'il' presidente...

29 ottobre 2022 a

a

a

Pier Ferdinando Casini fa a fettine il Pd, che gli ha permesso di restare in Parlamento candidandolo nella sua lista a Bologna, ma salva Enrico Letta. Il veterano centrista è ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo nella puntata di sabato 29 ottobre di In Onda, il programma di La7 e gli vengono mostrati i risalutati dell'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli, con la crescita continua di Fratelli d'Italia e il Pd che rischia di essere superato dal Movimento 5 Stelle. "Siamo ancora nella luna di miele dell'Italia con Giorgia Meloni" ammette Casini secondo cui gli effetti del voto si vedono ancora. Il Pd ad esempio "non è andato così male ma ha fatto sapere a tutti che è andato tragicamente" e così la percezione pubblica è del disastro dem.

Dem e grillini ai ferri corti, Pd e M5s separati anche nel Lazio

Casini punta il dito sull'opposizione, tra coalizioni andate da sole alle elezioni e che adesso non possono scoprirsi d'un tratto uniti. "Enrico Letta è una delle poche persone serie, ma ha fatto un piccolo errore: assumersi tutta la responsabilità di quello che successo", ma ha provato in tutti i modi fare una coalizione ampia per il voto. "Il problema del Pd non è Letta..." dice sibillino il parlamentare iscritto al gruppo del Pd ma "indipendente, non sono iscritto. Faccio il parlamentare di Bologna".

L'ultima di Boldrini è un autogol. Tira in ballo Piero Angela, valanga di critiche

Nel merito dell'opposizione messa in atto in questi giorni dal Partito democratico, Casini è anche più tranchant. "Se continua a da attaccare Meloni sull’articolo 'il' presidente o 'la' presidente non va da nessuna parte, così come sulla presenza femminile nel governo" dice in riferimento alle polemiche sollevate da Laura Boldrini o Debora Serracchiani. Meloni "è la prima donna che è diventata presidente del Consiglio, vincendo le elezioni in modo prepotente" e la polemica non ha senso. Il Pd dovrebbe puntare a smontare nel merito le misure del governo, è il consiglio di Casini.