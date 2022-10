Meloni premier, Palazzo Chigi chiarisce: "L'appellativo è questo"

Sullo stesso argomento: Svolta social di Giorgia Meloni, cosa succede ai suoi profili online

Come va declinata la carica di Giorgia Meloni? Qualche giorno fa, il neo premier, aveva chiesto di essere chiamato il Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi con declinazione al maschile. La sua scelta pero' aveva scatenato pesanti polemiche, soprattutto dalle donne dell'opposizione.



#la7retweet "Per opportuna informazione si comunica che l'appellativo da utilizzare per il Presidente del Consiglio dei Ministri è: Il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni"



https://t.co/IAmRh6D2eF — La7 (@La7tv) October 28, 2022

A chiudere la querelle sulla leader di Fratelli d'Italia è stata La7 che ha pubblicato la nota interna che Palazzo Chigi ha inviato a tutti i ministeri. Nel comunicato è riportato quanto segue: "Per opportuna informazione si comunica che l'appellativo da utilizzare per il Presidente del Consiglio dei Ministri è: Il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni". La nota è firmata dal Segretario Generale, Carlo Deodato.