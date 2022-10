Meloni presidente del Consiglio, Boldrini non si placa: "Qualcosa di strano". L'insulto che mancava

28 ottobre 2022 a

a

a

Non si placa l'ex presidentessa della Camera Laura Boldrini contro Giorgia Meloni. In un'intervista a Il Giornale attacca ancora il neo premier Giorgia Meloni che decidendo di farsi chiamare "il" presidente e non "la" presidente ha mandato su tutte le furie la deputata. "Una femminista incallita" si legge sul quotidiano che già, sui suoi canali social nei giorni scorsi, aveva gridato allo scandalo. “La prima donna premier si fa chiamare al maschile, il Presidente. Cosa le impedisce di rivendicare nella lingua il suo primato? La Treccani dice che i ruoli vanno declinati. Affermare il femminile è troppo per la leader di Fdi, partito che già nel nome dimentica le Sorelle?” aveva scritto.

"Come dovete chiamarla". Meloni premier, spunta la nota di Palazzo Chigi

Boldrini spiega quali siano i motivi della sua polemica contro il presidente del Consiglio: "Io credo sia una battaglia giusta, non è una polemica", ha dichiarato. Poi il clamoroso affondo, l'insulto che mancava: "Il fatto che la Meloni scelga di farsi chiamare "il" presidente di certo segnala che c'è qualcosa che non va. Ripudia il femminile per il maschile. A mio parere c'è qualcosa di strano...". L'insulto che mancava alla lunga lista dopo appena sei giorni dalla formazione del governo.