Giorgia Meloni, l'ultimo sondaggio Pagnoncelli: cosa dicono ora gli italiani

Giada Oricchio 27 ottobre 2022 a

a

a

Cosa pensano gli italiani del governo Meloni? Lo svela il sondaggio di Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos, per la trasmissione di LA7 "diMartedì". Alla domanda se l'attuale esecutivo sia meglio di quello di Mario Draghi, il 45% degli italiani interpellati ha detto "no", il 36% "sì" e il restante 19% "non sa". Il dato è di tutto rispetto secondo l'analista perché il governo Meloni si è appena insediato, è marcatamente politico e non di unità nazionale (quindi ha una base di consenso meno ampia) ed è stato acquisito prima del discorso della neo premier alla Camera. Giudizio negativo invece sugli 11 ministri già visti all'opera nelle legislature guidate da Silvio Berlusconi: il 56% degli intervistati boccia la scelta come "il ritorno dei vecchi politici", il 32% li considera "una garanzia di esperienza e qualità" (soprattutto gli elettori di centrodestra), il restante "non sa e non indica". Particolarmente severi i giovani e gli studenti interrogati per il sondaggio.

Sallusti non nasconde i timori sul governo Meloni: cosa lo spaventa

Al quesito "Il governo di Giorgia Meloni farà bene o male", l'opinione pubblica si spacca in due: il 41% crede che non sarà in grado di fare fronte alle emergenze, il 39% è fiducioso che opererà bene, il 20% "non indica, non ha un'opinione definitiva". Pagnoncelli ha precisato che questi numeri devono tener conto dei 19 milioni di italiani che si sono astenuti, hanno votato scheda bianca o un partito oggi all'opposizione. L'ultimo cartello riguarda il tema spinoso della politica estera in cui va ricompreso il Pnrr. L'istituto ha chiesto: "Giorgia Meloni in passato ha criticato aspramente Francia e Germania, ora da presidente del Consiglio cosa farà?" e il risultato è stato schiacciante. Per il 64% degli intervistati "dovrà ricucire e abbassare i toni", per il 23% "manterrà il suo segno distintivo e continuerà ad alzare la voce con gli alleati europei" e il 13% "non sa".