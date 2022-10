Stasera Italia, “temo la grande infatuazione”. Alessandro Sallusti contro il melonismo a parole

26 ottobre 2022 a

a

a

Alessandro Sallusti non si lascia abbindolare dalle parole ma chiede dei fatti concreti al nuovo governo. Il direttore di Libero è ospite in collegamento della puntata del 26 ottobre di Stasera Italia, il programma televisivo serale di Rete4 che viene condotto da Barbara Palombelli, e dopo i discorsi di Meloni vede dei potenziali rischi per l’esecutivo che ha ricevuto il semaforo verde da Camera e Senato, ultimo atto formale prima del via ufficiale ai lavori del post-Draghi: “Temo un po' questa grande infatuazione nei confronti di Giorgia Meloni. Io spero che questo melonismo venga messo da parte. In questa prima fase di parole ha vinto 6-0 6-0, non c’è partita. Adesso vorremmo vederla all'opera sui fatti ora che la fiducia è arrivata e il governo è nel pieno dei suoi poteri. Ok incominciamo e - conclude Sallusti nel suonare il campanello d’allarme - vediamo che cosa succederà”.