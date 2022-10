Otto e mezzo, Bocchino zittisce Gruber: "Meloni voluta dagli italiani e senza complesso

Giada Oricchio 26 ottobre 2022 a

“È la democrazia, bellezza. La vera forza di Meloni? Nessun complesso d’inferiorità verso la sinistra”: così Italo Bocchino disegna la premier Giorgia Meloni che oggi ha incassato la fiducia anche al Senato. Durante il talk politico di LA7 “Otto e Mezzo”, mercoledì 26 ottobre, l’ex politico oggi direttore editoriale del “Secolo d’Italia” ha osservato: “Sono due le notizie di questa giornata: c’è una maggioranza compatta con un’opposizione devastata e dopo 14 anni abbiamo un presidente del Consiglio la cui scelta è stata degli italiani”, “Insomma… di quella parte di italiani che hanno votato per il centrodestra… la maggioranza degli elettori…” ha precisato la conduttrice Lilli Gruber riferendosi indirettamente all’elevata percentuale di astensionismo alle elezioni politiche del 25 settembre (Fratelli d’Italia è stato votato da 1 italiano su 4, nda).

Decisa la replica di Bocchino: “In ogni democrazia la maggioranza vince. Solo nelle autocrazie il 99% va alle urne”. Poi si parla di flat tax e aumento del tetto al contante e scoppia un altro battibecco. Italo Bocchino, già deputato di AN e vicepresidente di Futuro e Libertà, ha tuonato: “La verità è che non vi rassegnate al fatto…” e la conduttrice: “Vi chi? Non voglio questi ‘vi’ o ‘voi’, a chi ti riferisci?” e il giornalista con piglio volitivo: “I critici del governo. Si devono rassegnare a un’Italia identitaria, con una forte cultura nazionale , non piegata al mainstream della sinistra".

Negli ultimi scampoli di trasmissione, Bocchino piazza un endorsement notevole alla leader di FdI: "La vera forza di Giorgia Meloni è che non ha il complesso di inferiorità nei confronti della sinistra come altri leader di destra, prima di lei, hanno avuto. E’ una premier di destra e farà una politica di destra”.