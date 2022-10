Carlo Calenda infierisce su Debora Serracchiani: "Autogol clamoroso" contro Giorgia Meloni

26 ottobre 2022 a

a

a

Opposizioni in ordine sparso. Carlo Calenda infierisce sulla capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani: "Non ho mai visto un autogol clamoroso come quello di Debora Serracchiani che accusa Meloni di 'volere le donne un passo dietro agli uomini'. Se l’opposizione del Pd è questa la destra può dormire sonni tranquilli". Insomma, per il leader di Azione il Partito democratico continua a persevare nei soliti errori che ha portato avanti anche in campagna elettorale. Accusare Meloni di non fare gli interessi delle donne è un boomerang, anche perché lei è la prima donna a ricoprire l'incarico di presidente del Consiglio, mentre il Pd è riuscito a portare poche donne in Parlamento tanto che sono arrivate molte critiche interne.

Non ho mai visto un autogol clamoroso come quello di Debora Serracchiani che accusa Meloni di “volere le donne un passo dietro agli uomini”. Se l’opposizione del @pdnetwork è questa la destra può dormire sonni tranquilli. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) October 25, 2022

L'autogol di Serracchiani sarebbe clamoroso - come dice Calenda - anche perché Meloni ha avuto gioco facile a replicare in aula alla Camera all'esponente dem. "Mi guardi onorevole Serracchiani, mi guardi, le sembra che io stia dietro gli uomini?", le ha detto stando in piedi dai banchi del governo con i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani che le sedevano accanto.