Alessandro Sallusti affonda Laura Boldrini: qual è il problema della sinistra

26 ottobre 2022

Qual è il problema della sinistra? Alessandro Sallusti non ha dubbi e, in un articolo comparso anche sul sito del suo quotidiano, elenca le ragioni della recente sconfitta elettorale di Letta & Co.

Il direttore di "Libero" punta il dito contro quella che lui definisce "stupidità" della classe dirigente. Gli esempi sono tanti. Il più eclatante è quello di Laura Boldrini che ha posto la questione del nome del partito di Meloni: anziché Fratelli d'Italia dovrebbe cambiare il suo nome in Fratelli e Sorelle d'Italia. Altri sinistri figuri, invece, hanno obiettato che, anziché il presidente, dovrebbe farsi chiamare la presidente. Infine Irene Manzi che si sta scandalizzando perché il ministero dell'Istruzione si chiamerà anche del "merito".

Ed è qui che arriva l'affondo definitivo di Sallusti: "Se proprio la sinistra non ne vuole sapere di premiare il merito - scrive Sallusti su LiberoQuotidiano.it - Almeno dia un segnale punendo la stupidità di molti suoi dirigenti, è che se lo facesse rischierebbe di autodecimarsi e per cui se ne guarda bene". E ancora: "Se il centrodestra si è meritato di vincere le elezioni - conclude Sallusti - agli occhi della sinistra il merito è una cosa brutta, andrebbe abolito per legge altrimenti quando mai sarà per loro possibile tornare a governare l'Italia?". Colpiti e affondati.