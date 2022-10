Il super-sondaggio terrorizza il Pd: dato choc. E i 5Stelle mettono la freccia

25 ottobre 2022 a

Nel giorno in cui a Roma "scende" il co-fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo arriva la certificazione che il sorpasso del partito di Giuseppe Conte al Pd è ormai vicino. Secondo la media dei sondaggi di Termometro politico infatti il partito guidato da Enrico Letta fino al congresso che definirà la nuova leadership è ancora in caduta libera negli orientamenti di voto mentre i 5Stelle, anche grazie ai tormenti che attanagliano i dem, vivono un buon momento. Tendenze che abbiamo visto nelle settimane precedenti alle elezioni del 25 settembre e che continuano anche dopo il voto mentre il governo di Giorgia Meloni chiede la fiducia alla Camera.

La rilevazione comprende i sondaggi relativi alla settimana dal 16 al 22 ottobre realizzati da TP, Euromedia, Swg, Index, Emg. Fratelli d'Italia è sempre saldamente in testa tra le forze politiche con il 27,2% ma non cresce più come prima. Cresce la Lega che sale all’8,5%. Forza Italia di Silvio Berlusconi, sulla scia delle recenti fibrillazioni nel centrodestra, scende al 7,5%. Cresce il terzo polo Azione-Italia Viva, dato oggi all’8,2%.

Dicevamo l'antagonismo all'interno dell'opposizione tra dem e grillini. Come detto il Pd scende e si attesta intorno al 17,5 per cento, con il Movimento 5 Stelle che, pur restando fermo, accorcia il distacco al 16,6%. E mette la freccia...