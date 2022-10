Governo, l'orgoglio di Meloni sui social: "Rappresentiamo la volontà popolare"

25 ottobre 2022 a

a

a

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tenuto il suo discorso programmatico alla Camera dei deputati per chiedere la fiducia al nuovo governo. Si tratta di passaggio necessario per entrare nell'esercizio delle funzioni dell'esecutivo. Dopo il suo primo discorso alla Camera da premier si è svolta la discussione generale con gli interventi dei deputati e successivamente è arrivata la replica di Meloni che, durante la votazione finale, scrive un post sui social per ribadire, con orgoglio, in che direzione andrà il suo governo.





"Oggi diamo finalmente vita ad un Governo rappresentativo della volontà popolare, assumendoci pienamente i diritti e i doveri che competono a chi vince le elezioni: essere maggioranza parlamentare e compagine di governo. Per 5 anni. Facendolo al meglio delle nostre possibilità, anteponendo sempre l’interesse dell’Italia a quello di parte e di partito" scrive Meloni che precisa: "Non utilizzeremo il voto di milioni di italiani per sostituire un sistema di potere con un altro diverso e contrapposto. Il nostro obiettivo è liberare le migliori energie di questa Nazione e di garantire agli italiani, a tutti gli italiani, un futuro di maggiore libertà, giustizia, benessere, sicurezza. E se per farlo dovremo scontentare alcuni potentati, o fare scelte che potrebbero non essere comprese nell’immediato da alcuni cittadini, non ci tireremo indietro. Perché il coraggio, di certo, non ci difetta" conclude il presidente del Consiglio dei ministri.