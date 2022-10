Giorgia Meloni telefona a Joe Biden: profonda amicizia Italia-Usa

25 ottobre 2022 a

a

a

Colloquio telefonico tra il Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni e il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza della partnership transatlantica, soprattutto alla luce delle storiche sfide che le democrazie occidentali stanno affrontando, come la guerra in Ucraina e la crisi energetica e alimentare. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Meloni incassa la prima fiducia alla Camera. Ora la prova in Senato

In altre parole, il neo-premier Giorgia Meloni sta continuando nella sua azione di tessitura di alleanze e appoggi internazionali. Proprio in questa fase storica, infatti, c'è la necessità di stabilire rapporti profondi che possano mettere l'Italia al centro dello scacchiere mondiale. Le sfide per il futuro dell'Italia, infatti, sono delicate e difficile da superare.