Pensioni, Salvini: "Nostro dovere è bloccare la Fornero, obiettivo quota 41"

"In questa legge di Bilancio siamo al lavoro su tre cose: l'avvio di quota 41, l'estensione della Flat tax e la rottamazione delle cartelle esattoriali. Penso che queste tre cose potranno esserci". È quello che ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, nel corso della registrazione di Porta a Porta, in onda lunedi 24 ottobre su Rai1.

Il vicepremier ha sottolineato come abolire la Fornero è stato un impegno preso con gli italiani. "Innanzitutto bisogna bloccare la legge Fornero, lo abbiamo promesso agli italiani. L'obiettivo di legislatura è quota 41'' ha spiegato Salvini. "Stiamo studiando diversi modelli, stiamo simulando l'avvio di quota 41 e un altro meccanismo, soprattutto per i medici, per continuare a lavorare, superata l'età pensionabile, avendo uno stipendio maggiorato". Il ministro ha poi assicurato che "in attesa che la famosa Europa batta un colpo, è vero che i 10 miliardi sono meglio di niente ma non bastano, per il contrastare il caro bollette come Lega proponiamo una grande operazione di pace fiscale per recuperare risorse da reinvestire in imprese e famiglie che non riescono a pagare le bollette, e recuperare risorse da una revisione del reddito di cittadinanza." Inoltre Salvini ha annunciato come "chiederemo una moratoria dei mutui e per i distacchi delle utenze".