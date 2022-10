Salvini incontra il comandante della Guardia Costiera. Riparte la battaglia all'immigrazione illegale

Il leader della Lega riparte subito dal contrasto ai clandestini

Matteo Salvini, nonostante abbia dovuto rinunciare all'agognata poltrona di ministro degli Interni, è pronto a rilanciare la battaglia contro l'immigrazione illegale.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha incontrato infatti l’Ammiraglio Nicola Carlone, comandante generale della Guardia Costiera.Il Corpo vanta un personale con 10.800 donne e uomini e centinaia di uffici e comandi in tutta Italia.

Per Salvini, comunica una nota, «è stato un lungo e proficuo incontro per fare il punto della situazione, anche a proposito di immigrazione: attualmente in area Sar libica ci sono due imbarcazioni ong».

All’incontro, stando a quanto appare dalle foto, era presente l’ex sottosegretario leghista alle Infrastrutture Edoardo Rixi.