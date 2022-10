Stasera Italia, l'annuncio di Stefano Candiani: realizzeremo il ponte sullo stretto

21 ottobre 2022 a

Il governo Meloni è nato. E c'è già chi pensa alle prime cose da fare. I progetti da realizzare nei prossimi cinque anni di governo sono tanti e, di alcuni, si parla da tantissimo tempo. Nel corso della puntata di "Stasera Italia" andata in onda il 21 ottobre su Rete4 c'era ospite in collegamento anche il leghista Stefano Candiani che ha sottolineato l'importanza del gioco di squadra per un esecutivo che voglia raggiungere risultati importanti.

Stefano Candiani annuncia che, tra le promesse da mantenere, c'è il ponte sullo stretto di Messina: "Abbiamo avuto milanesi a Palazzo Chigi che non hanno fatto tanto per la Lombardia e per il nord - dichiara Candiani durante Stasera Italia - La nostra parte la faremo certamente. Non sto parlando di Berlusconi ma di qualche altro tecnico. Ci aspettiamo tanto dal gioco di squadra. Sicuramente realizzeremo il progetto del ponte sullo stretto"Noi quell'opera la porteremo a termine".