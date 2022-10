Stasera Italia, Minzolini: "Ecco la vera sfida del governo Meloni"

19 ottobre 2022 a

Il direttore de Il Giornale Augusto Minzolini, ospite a Stasera Italia su Rete4, spiega quali sono le prossime sfide che dovrà affrontare il governo Meloni. Il direttore è certo che le fibrillazioni della maggioranza, esplose dopo la diffusione degli audio rubati a Berlusconi, non interferiranno con la partenza del nuovo esecutivo. Secondo Minzolini, inoltre, il problema nella maggioranza non sarà sui temi della politica estera.



"Se non intervieniamo dando sollievo al nostro sistema produttivo non riusciremo a risalire la china del debito pubblico, questa è la sfida del governo Meloni"



"Che questo governo parta io ne sono certo. Penso sia inimmaginabile che il centrodestra, dopo aver vinto le elezioni e avendo ricevuto un mandato dagli elettori, non faccia partire il governo. Altrimenti si scioglierebbe il centrodestra. Poi dipende molto dalla capacità del premier di rappresentare tutte le anime della maggioranza. Questo governo avrà delle sfide difficilissime, per alcuni versi terribili, che dovrà affrontare per andare avanti. Io credo che possano esserci delle difficoltà ma non sulla politica estera: trovo quantomeno stravagante che Forza Italia possa allontanare l'Italia dall'Europa o dall'alleanza Atlantica. C'è anche un documento firmato dalla coalizione. I problemi potrebbero presentarsi su come affrontare il caro bollette, se fare uno scostamento di bilancio o meno. Su quello ci sono posizioni diverse sulle quali dovranno trovare un'intesa e una compattezza. La prima grande sfida del governo Meloni è il debito pubblico italiano" svela Minzolini.