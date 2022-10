Stasera Italia, Rampini sugli audio di Berlusconi: "Qual è la notizia all'estero"

20 ottobre 2022 a

All'estero Berlusconi rimane una celebrity. Lo afferma l’editorialista del Corriere della Sera, Federico Rampini, durante il suo intervento a Stasera Italia su Rete4, nella puntata di giovedì 20 ottobre. Rampini svela in diretta qual è la notizia recepita all'estero dalla diffusione degli audio rubati al leader di Forza Italia mentre era in riunione con i suoi.



Gli audio di Berlusconi sulla guerra in Ucraina, fanno discutere anche fuori dall'Italia.



L'opinione di @FedericoRampini a #StaseraItalia pic.twitter.com/yoGldKXLWo — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 20, 2022

"Non importa se le parole di Berlusconi sono state travisate, deformate o strumentalizzate. Berlusconi rimane una celebrity. A livello mondiale è molto più famoso lui di Giorgia Meloni e quindi alla vigilia della formazione del governo in Italia che ci sia la possibilità che Berlusconi torni ad avere un rapporto con Putin all'estero è la notizia" spiega Rampini che nel suo intervento analizza come questa informazione abbia danneggiato Meloni. "E questa notizia danneggia tutto il lavoro faticoso ed efficace di legittimazione che Giorgia Meloni aveva fatto per rassicurare tutti da Bruxelles a Washington sul suo europeismo e sul suo atlantismo. Ora Tajani ha tutte le ragioni per sostenere lui sia un europeista convinto, ha avuto incarichi importantissimi a Bruxelles sia al Parlamento, sia nella Commissione. Gli addetti ai lavori considerano questa una tempesta in un bicchiere d'acqua ma se allarghiamo lo sguardo c'è un vasto mondo nel quale chi fa notizia è Berlusconi e lo scambio di regali Vodka Lambrusco" conclude il giornalista.