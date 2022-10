Coffee Break, Paola De Micheli rivela le poltrone che vuole il Pd

18 ottobre 2022 a

In queste ore si sta mettendo a punto la squadra di governo. Gli alleati del centrodestra sono impegnati a trovare la quadratura del cerchio nella compagine dei futuri ministri della Repubblica. Contemporanemente, però, grandi manovre si stanno svolgendo anche sul fronte dell'opposizione di centrosinistra. Anche Dem e Terzo Polo puntano ad avere qualche poltrona di prestigio e la partita dell'elezione dei presidenti delle Camere avrà certamente conseguenze su tutte le decisioni che verranno prese. L'argomento è stato affrontato nel corso della puntata di "Coffee Break" in onda il 18 ottobre su La7. Ospiti nello studio di Andrea Pancani c'erano anche Paola De Micheli del Pd e Stefano Candiani, senatore della Lega.

All'esponente del Pd, però, sono sfuggite le reali intenzioni dei dem nella corsa alle poltrone. "Per il Partito democratico sono più importanti le commissioni di vigilanza rispetto alle due vicepresidenze delle Camere - Sto parlando di Rai e Copasir. In ogni caso non credo che i voti che sono arrivati da Italia Viva per l'elezione La Russa al Senato siano stati gratis". A quel punto interviene anche Stefano Candiani, senatore della Lega, che viene sollecitato dallo stesso Pancani: "Aspettiamo qualche giorno e poi vedremo che succede - risponde il senatore - Di sicuro chi si mette a fare tanto il candido ha più interesse rispetto a quello che dichiara. Quindi Renzi e Calenda avrebbero molto più da dire rispetto a quello che dichiarano".