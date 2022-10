Coffee break, Pasquino: "brutto segno" alla Camera. Che succede nel centrodestra

13 ottobre 2022 a

Nello studio di Coffee break, il programma condotto da Andrea Pancani su La7, arriva la notizia battuta dalle agenzie che Fratelli d’Italia alla prima chiama per l’elezione del presidente della Camera voterà scheda bianca. "Come dobbiamo leggere queste scelta?" chiede il giornalista al politologo Gianfranco Pasquino, chiamato a commentare l'inizio della legislatura. Per lo studioso ci sono pochi dubbi, prima di votare per il leghista (dovrebbe essere Riccardo Molinari) i parlamentari del partito di Giorgia Meloni vogliono vedere se Ignazio La Russa di FdI sarà eletto presiedente del Senato.

"È semplice, è un classico gioco" parlamentare che segnala "che ci sono ancora differenze di opinione tra di loro. È un brutto segno" sentenzia il politologo. Sui nomi in ballo per il governo, Pasquino nella puntata di giovedì 13 ottobre sottolinea come il prossimo ministro dell’Economia debba essere non solo competente, ma essere anche credibile: "Deve essere qualcuno che ha dato prove di aver rispettato impegni" importante, oltre a essere noto a livello europeo. "Un professore seppur bravo, se non ha partecipato a incontri internazionali" non può essere la figura giusta per il Mef.