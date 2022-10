Otto e Mezzo, Laura Boldrini: "Berlusconi e la Lega ci portano dalla parte di Putin"

18 ottobre 2022 a

a

a

Laura Boldrini sale subito sul carro dell'indignazione. La deputata del Partito Democratico non si fa sfuggire l'occasione di commentare l'audio di Berlusconi in cui rivela i suoi presunti contatti recenti con Putin, con tanto di scambio di regali. Ospite di Otto e Mezzo su La7, Boldrini approfitta della giornata turbolenta per affondare il colpo.

“Così salta l'accordo...”. Mentana strabuzza gli occhi per l'intervista di Berlusconi

"A me sembra uno spettacolo veramente indegno - dice l'ex presidente della Camera - prima di tutto non è rispettoso nei confronti del Capo dello Stato, dovrebbe essere lui a occuparsi di questo. Le liste dei partiti, ma dove si è visto mai? Non c'è sobrietà in tutto questo. E poi mi sembra preoccupante quello che è uscito oggi: Berlusconi rivendica l'amicizia con Putin, uno scambio di doni, dolcezze e quant'altro. A che titolo lo fa? Il suo partito è nella maggioranza".

Boldrini parla poi del nuovo presidente della Camera. "Dall'altra parte abbiamo Lorenzo Fontana, che andò in Crimea come osservatore internazionale, certificando che quel referendum era libero e giusto. Dove ci stanno portando? Da una parte abbiamo Berlusconi, dall'altra la Lega che stanno spostando l'asse italiano nel posizionamento internazionale dalla parte di Putin. Fontana metteva la maglietta contro la Crimea già anni fa, la domanda rimane: dove porteranno l'Italia?".