Sgarbi irrompe in diretta per baciare Richetti, gelo da Mentana: “Momento commovente”

Siparietto durante Diario Politico, la trasmissione di La7 condotta da Enrico Mentana nei giorni che portano alla formazione del governo. Vittorio Sgarbi irrompe in diretta per salutare Matteo Richetti, esponente del Terzo Polo intervistato in quel momento da Alessandra Sardoni, e Mentana commenta così: “Momento commovente”. I due si salutano, si baciano, con Richetti che capisce subito l’andazzo: “Abbiamo regalato a Mentana questo momento”. Sgarbi si mette a conversare con Richetti come due vecchi amici: “Ho sentito che vi fanno fuori dalle vicepresidenze, è vera?”. “Pare che sia vero”, replica Richetti.

Sardoni coglie la palla al balzo e intervista Sgarbi: “Pare che Berlusconi non voglia Nordio in nessun modo…”. Il critico d’arte si lascia andare: “Ho letto pure questo. Io credo che il presidente del Consiglio debba decidere tra i nomi che gli danno. Al limite - il riferimento a Giorgia Meloni - poteva pure legittimare Licia Ronzulli, mandandola dove voleva lei però”. “Vittorio non coinvolgermi a fare il governo, non sono interessato” si inserisce ancora il deputato renziano. “Alessandra è un happening interessante ma abbiamo altro” l’intervento finale di Mentana, che fa capire alla sua inviata che il tempo è finito per il simpatico duo.