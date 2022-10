“Metà delle cose che dice…”. Enrico Mentana su Silvio Berlusconi: che succede al governo

18 ottobre 2022 a

“Risposte molto significative”. È così che Enrico Mentana, direttore del Tg La7, annuncia l’intervista dell’inviata Alessandra Sardoni a Silvio Berlusconi. “Non c’è mai stata una distanza tra noi e la signora Meloni, io ho veramente un rapporto di amicizia con lei, mio figlio ha un rapporto di amicizia, il suo uomo lavora a Mediaset, sono tanti i punti di contatto. Ho insistito che tutte le cariche di maggioranza siano date con il numero degli elettori. Noi abbiamo solo 170mila elettori in meno della Lega. Invece si è tirata fuori una formula con le percentuali… Abbiamo venti deputati e dieci senatori in meno della Lega, che non corrispondono alla differenza che c’è sugli elettori. Noi abbiamo detto che alla Giustizia c’è Maria Elisabetta Alberti Casellati, c’è l’accordo, so le cose da fare sulle riforme della Giustizia, non siamo un paese democratico, basta vedere la lunghezza dei processi”, le parole di Berlusconi alla giornalista della tv di Urbano Cairo.

Berlusconi gongola: “Accordo con Meloni, Casellati alla Giustizia”

Dopo che viene mandato in onda l’audio del colloquio riprende la parola Mentana, che commenta le dichiarazioni del Cavaliere: “Metà delle cose che dice basterebbe a far saltare l'accordo di governo. Se non fosse che poi ci saranno altri riferimenti…”. E per ora da Fratelli d’Italia non arriva nessun commento proprio sull’accordo su Casellati.