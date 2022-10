Foto di Mussolini al Mise, arriva la rimozione dopo lo show di Mentana

18 ottobre 2022 a

La foto di Benito Mussolini al ministero dello Sviluppo economico ha creato un vespaio di polemiche, costringendo lo stesso dicastero a rimuovere il ritratto. In una nota viene spiegato il motivo che aveva portato all’esposizione: “Quest’anno cade il 90esimo di Palazzo Piacentini, sede del ministero dello Sviluppo economico inaugurato il 30 novembre 1932. Le iniziative per celebrare l’edificio in ottica culturale e storica sono iniziate con inaugurazione della mostra Italia Geniale, una nuova edizione del volume orbicolare e la galleria dei ministri, dove c’è anche la foto di Benito Mussolini, ministro delle corporazioni nel 1932. Per evitare polemiche e strumentalizzazioni, la foto di Mussolini sarà rimossa. Si ricorda che il ritratto di Mussolini è anche a Palazzo Chigi nella galleria dei presidenti del Consiglio”.

Sulla vicenda è intervenuto lo stesso ministro Giancarlo Giorgetti, parlando ai cronisti a Montecitorio: “Nessuno si è accorto, c’è anche a Palazzo Chigi e non solo al Mise. Comunque se è un problema la togliamo. Perché è stata messa proprio adesso? Perché è il 90/mo anniversario di Palazzo Piacentini. Ci stanno tutti i ministri, ahimè Mussolini - conclude Giorgetti - è stato il primo ministro delle corporazioni”.

Pure Ignazio La Russa si è espresso sulla vicenda: “La foto di Benito Mussolini ministro, al centro delle polemiche perché nella galleria dei titolari del Mise, c’è anche al ministero della Difesa. C’è scritto - riprende il presidente del Senato, riferendosi all’obelisco a sua volta periodicamente oggetto di polemiche - anche al Foro Italico. Che facciamo - domanda allora - cancel culture anche noi?”. A sollevare il caso erano stati in particolare Alessandra Sardoni ed Enrico Mentana su La7, con uno scambio sulla notizia che si era poi concluso con una battuta dello stesso direttore: “Si potrebbe dire ‘qualcuno la Mise’”. Un gioco di parole su “mise”, passato remoto del verbo “mettere”, ma anche acronimo di ministero dello Sviluppo economico.