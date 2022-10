Mise, spunta la foto di Mussolini. Sardoni racconta e Mentana si scatena

Giada Oricchio 15 ottobre 2022 a

Al Ministero dello Sviluppo Economico spunta Benito Mussolini. Di chi è la manina galeotta? L’inviata di LA7 Alessandra Sardoni, punto di riferimento per gli appassionati di politica, ha rivelato una curiosità per certi versi inquietante. In collegamento con il talk “Diario politico”, venerdì 14 ottobre, la giornalista ha raccontato “una novità storicamente rilevante più che civettuola” per usare le parole del direttore Enrico Mentana: “La notizia arriva dal palazzo del Ministero dello Sviluppo Economico, opera dell’architetto Piacentini risalente al 1932. Ebbene per la prima volta in una zona del Ministero sono state messe le foto di tutti i ministri dell’Industria. Sono in bianco e nero (una sorta di ritratti d’epoca, nda), piccole e quadrate”.

Perché l’episodio è importante? “Il punto è che i ministri dell’Industria cominciano con un ritratto di Benito Mussolini, è abbastanza singolare poiché non era un ministro della Repubblica, lo è stato in un’altra fase…” ha evidenziato Sardoni servendo a Mentana la battuta su un piatto d’argento: “Qualcuno dirà che è lo Zeitgeist, lo spirito del tempo”. Particolarità nella particolarità: la galleria dove spicca l’immagine di Mussolini è stata affissa due giorni fa. “E’ il contesto, ma non solo che rende questa scelta una notizia” ha chiosato Sardoni, mentre il direttore si è lanciato in un sottile calembour: “Si potrebbe dire: qualcuno la Mise”. Un gioco di parole su “mise”, passato remoto del verbo “mettere”, ma anche acronimo di Ministero dello Sviluppo Economico. Nessun indizio invece su chi abbia ordinato di inchiodare l’immagine del duce al muro: un nostalgico di Fratelli d’Italia o chi sa già di essere il prossimo titolare del dicastero?