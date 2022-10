Fabio Rampelli anticipa il primo atto del governo Meloni: un decreto contro il caro bollette

18 ottobre 2022 a

Il primo atto del governo Meloni sarà contro il caro bollette. Parola di Fabio Rampelli intervistato da Giorno, Resto del Carlino e Nazione. Sono tante le emergenze nazionali ma certamente il primo intervento da attuare è alleggerire la pressione sui conti delle famiglie. L'avvicinarsi dell'inverno rende tutto questo ancora più urgente. Secondo Fabio Rampelli, il primo provvedimento da firmare da parte del nuovo governo per dare subito risposte agli italiani riguardo alle prossime emergenze «probabilmente riguarderà il caro bollette, ferma restando l’incertezza che regna tuttora a Bruxelles». Rampelli sottolinea anche che l’incontro pacificatore tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi «è stato molto importante e su questo costruiremo la fase due della nuova legislatura. Ci auguriamo che i falchi la smettano di volteggiare e si possa ricomporre un clima di armonia e collaborazione».

Poi il pensiero va alla produzione industriale e alla necessità di rimettere in moto al più presto l'economia italiana. «Abbiamo urgente bisogno di riprendere la produzione, in tutti i settori, a cominciare da quello energetico - prosegue Fabio Rampelli - Dobbiamo aumentare il Pil, investire sulle grandi opere per fare da traino per l’economia reale, sostenere la crescita delle aziende, creare nuova occupazione. In poche parole produrre ricchezza per poterla redistribuire e diminuire la dipendenza dall’estero su materie prime e manifatture».