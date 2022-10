Consultazioni, Calenda da Mattarella senza Renzi. "Gelo nel Terzo polo"

18 ottobre 2022 a

Alle consultazioni con il capo dello Stato Sergio Matterella per il Terzo polo ci andrà Carlo Calenda, insieme ai capigruppo a alla presidente di Iv, Teresa Bellanova. Matteo Renzi, dunque, non salirà al Colle. "Io parlerò in aula", spiega il leader di Italia Viva che respinge le voci di malumori nella coalizione. Il leader di Azione dal canto suo afferma: "Con Renzi ci sentiamo tutti i giorni e lui ha fatto un passo indietro: andrò con i due capigruppo e Teresa Bellanova che è la presidente di Italia Viva. Renzi non verrà, ha molti impegni all'estero".

Gli aggiornamenti dai palazzi della politica raccolti dall'inviata de Laria che tira, il programma di La7, parlano però di un clima di "gelo" tra Renzi e Calenda. Il Terzo polo intanto sembra che non parteciperà alla votazione per i vice presidenti. "A oggi non parteciperemo al voto" per l’elezione dei vicepresidenti di Camera e Senato, ha detto il leader di Azione a Tg1 Mattina, annunciando che alle consultazioni che avvierà il Presidente della Repubblica andrà con i capigruppo e con Teresa Bellanova, presidente di Italia viva. A Mattarella, ha aggiunto, faremo notare che "c’è una opposizione che ha preso quasi l’8%, che è in crescita, e che non ha alcuna figura di garanzia". La coalizione intanto ha scelto i capigruppo. Vanno ai renziani al Senato con Raffaella Paita e ai calendiani alla Camera con Matteo Richetti.