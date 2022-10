Sondaggio Mentana, cresce la Lega. Tonfo del Pd: Conte vede il sorpasso

17 ottobre 2022 a

Il centrodestra è al lavoro sulla formazione del governo e le elezioni politiche sembrano ormai lontanissime nonostante dal voto non sia passato neanche un mese. In questa fase a fornire una sorta di "cartina tornasole" sull'operato dei partiti sono i sondaggi sull'orientamento di voto. Come quello, consueto, del lunedì andato in onda il 17 ottobre al Tg La7 di Enrico Mentana.Tra i verdetti del sondaggio Swg spicca il nuovo crollo del Partito democratico di Enrico Letta che perde mezzo punto percentuale e si attesta al 17 per cento, più di dieci punti dietro ai Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni (27,4 per cento, -0,1). A sinistra perde tre decimali anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte (16,7) ma è sempre più vicino al Pd.

Nel centrodestra balzo della Lega di Matteo Salvini che guadagna lo 0,2 per cento e passa all'8,5 per cento mentre Forza Italia di Silvio Berlusconi guadagna un decimale e sale al 7,5 per cento.

Il Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi sale all'8,1 per cento mentre cresce dello 0,3 per cento l'alleanza Verdi Sinistra Italiana (4,1). Su anche +Europa: 3,3 per cento. Insomma, crescono gli alleati del Pd alle elezioni, mentre i dem crollano. Tra le forze cosiddette antisistema guadagnano Italexit di Gianluigi Paragone (2,5 per cento) e Unione popolare di Luigi de Magistris (1,1).