Maglie smaschera Micchiché: "Donne, è arrivato l'arrotino"

La giornalista Maria Giovanna Maglie attacca il neo senatore di Forza Italia Gianfranco Micciché. Il parlamentare azzurro si è 'opposto' alla tregua tra Berlusconi e Meloni incolpando la leader di Fratelli d'Italia di voler "far fuori" il Cav e di voler creare divisioni all'interno di Forza Italia. E in un'intervista a La Stampa il falco Micciché ha spiegato come la soluzione sarebbe potuta essere un appoggio esterno al governo da parte di Forza Italia.



ll senatore forzista Gianfranco Micciché avverte: "Valutiamo l'appoggio esterno". Donne, è arrivato l'arrotino! — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) October 17, 2022

Una soluzione non necessaria visto che le tensioni tra Berlusconi e Meloni si sono sciolte con il vertice di questo pomeriggio. Ma le dichiarazioni di Micciché hanno fatto infuriare Maglie che è intervenuta con un tweet al vetriolo. "ll senatore forzista Gianfranco Micciché avverte: 'Valutiamo l'appoggio esterno'. Donne, è arrivato l'arrotino!". Come al solito Maglie ci ha visto lungo e con ironia pungente ha attaccato l'azzurro Micciché facendo il "pieno di cuoricini" su Twitter.