Licia Ronzulli, mossa di Berlusconi. Mentana: "ruolo di peso", cosa succede in Senato

Chiarimento nel centrodestra con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi nell'incontro faccia a faccia nella sede di FdI di via della Scrofa che in una tona congiunta hanno annunciato che da Sergio Mattarella andrà una coalizione unitaria per fottere l'incarico di governo, che sarà "forte e coeso". Superate le tensioni degli ultimi giorni, dunque, compreso il caso Licia Ronzulli che il Cav in un primo tempo voleva fortemente nell'esecutivo con un ministero di peso.

Ma d'ora in poi il ruolo della fedelissima del presidente di Forza Italia sarà tutt'altro che defilato. La senatrice infatti è data come sicura capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama. Enrico Mentana nel corso di Diario politico, lo speciale quotidiano sulla formazione del governo in onda su La7 lunedì 17 ottobre, commenta che vedremo presto insieme Meloni e Ronzulli nella fotografia di rito con i capigruppo. Il rapporto tra le due come noto non sarebbe idilliaco, tutt'altro, e nei "veti" della leader di FdI denunciati dal Cav nei giorni scorsi ci sarebbe proprio quello a un ministero per l'azzurra. Ma non c'è solo questo. La senatrice avrà "un ruolo importante, quello legato alla fiducia al governo - spiega Mentana - nel dibattito in Senato l'intervento di peso di Forza Italia sarà quello di Ronzulli".

I nuovi capigruppo di Camera e Senato saranno decisi domani, martedì 18 ottobre, in vista delle consultazioni al Quirinale per la formazione del governo che potrebbero partire giovedì 20. Ronzulli è favorita per guidare il gruppo di palazzo Madama (18 senatori). Alla Camera invece l’uscente Paolo Barelli potrebbe essere confermato alla testa dei 44 eletti dal partito azzurro. Della coalizione fanno parte anche gli eletti di Noi Moderati (1 senatore e 7 deputati) e un senatore di Coraggio Italia. Per loro ingresso nel gruppo misto, dove i giochi per i presidenti saranno sciolti all’ultimo momento.