Governo, battutaccia di Renzi sul patto Meloni-Berlusconi. Il tweet incendiario

"Si scherza" dice Matteo Renzi ma la battuta è di quelle che fanno discutere. Il tweet del leader di Italia Viva arriva dopo la diffusione della nota congiunta di Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi dopo l'incontro alla sede di Fratelli d'Italia, in via della Scrofa a Roma. I leader di FdI e Forza Italia dopo le frizioni degli ultimi giorni sul governo e sull'elezione del presidente del Senato Ignazio La Russa hanno annunciato che il centrodestra andrà unito al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella e sono al lavoro per un esecutivo forte e coeso.

Diversa la lettura dei fatti da parte di Renzi. "Come previsto Meloni e Berlusconi hanno fatto l'accordo. Tutta una manfrina ma almeno il loro Governo partirà e noi saremo opposizione", scrive su Twitter l'ex premier ed esponente del Terzo polo. In cada venenum: "Almeno possiamo dire che come nome il 'Patto del Nazareno' suonava meglio del 'Patto della Scrofa'?", scrive Renzi in riferimento alla nascita del suo governo - quando Berlusconi andò alla sede del Partito democratico all'epoca guidato dall'attuale leader di Italia viva - e alla strada dove sorte FdI nel palazzo che ospitava Alleanza nazionale e prima ancora il Msi.

Per evitare critiche, l'ex premier ha usato l'hastag #SiScherza ma il post ha suscitato molte reazioni spaccando a metà i follower di Renzi e gli utenti del sociale network.