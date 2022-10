Vertice Meloni Berlusconi, la versione del Cav: "Lavoriamo per un governo forte"

17 ottobre 2022 a

a

a

Tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi sembra sia tornato il "sereno". Dopo il vertice tenuto nel pomeriggio in via della Scrofa a Roma, le tensioni tra i due leader esplose in occasione della votazione per il presidente del Senato sembrano un vecchio ricordo. L'incontro, durato poco più di un'ora, è un tassello decisivo per l'avvio del nuovo governo. Dopo la nota congiunta inviata ai giornalisti a margine dell'incontro, il Cav ha scritto un post su Facebook in cui racconta e dà la sua versione sul vertice.





"Stiamo lavorando insieme per dare il più presto possibile all'Italia un Governo forte, coeso e di alto profilo che sappia affrontare le urgenze sin da subito. Per questo motivo, Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Durante l'incontro, abbiamo fatto il punto sulle priorità che il nuovo governo dovrà affrontare, a partire dal caro energia" scrive Berlusconi nel post allegando un'immagine che li ritrae sorridenti.