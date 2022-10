Fulmini di Calenda su Scaroni: "Lui all'Energia? Come metterci l'ad di Gazprom..."

Le polemiche per le scelte strategiche "pro Russia" fatte quando dirigeva l'Eni

11 ottobre 2022 a

a

a

Le indiscrezioni sulla possibile nomina di Paolo Scaroni a superministro dell'Energia scatena le polemiche. A schierarsi contro è il leader del Terzo Polo Carlo Calenda con un tweet infuocato: "Paolo Scaroni è il maggior responsabile insieme a Berlusconi della nostra dipendenza dal gas Russo. Nominarlo Ministro dell’Energia equivarrebbe a metterci l’AD di Gazprom. Evitiamo". E nel tweet viene taggata Giorgia Meloni.

"Gas e sanzioni, tutti i malefici all'Italia". Scaroni svela il paradosso nella Nato

Anche in Fratelli d'Italia, però, l'ipotesi non scalderebbe i cuori più di tanto. Il partito che sosterrebbe con più forza l'ex manager di Eni resta Forza Italia. Intanto sui social ci si divide sull'ipotesi. E c'è chi ricorda le recenti critiche ad alcune scelte della Nato fatte da Scaroni. Non proprio il bigliettino da visita migliore per chi vuole mettere in piedi un governo "atlantista"