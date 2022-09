Stasera Italia, Paolo Scaroni svela il paradosso nella Nato: "Gas e sanzioni, a noi tutti i malefici"

15 settembre 2022 a

Il presidente del Milan Paolo Scaroni, ospite di Stasera Italia su Rete4, interviene nel dibattito sulla crisi energetica e sulle sanzioni alla Russia. Scaroni si scaglia contro la Norvegia, colpevole di farci pagare il gas a prezzi esorbitanti dopo l'accordo con l'Unione Europea sulle nuove forniture. Il ragionamento di Scaroni è che le sanzioni imposte a Mosca per il conflitto in Ucraina colpiscono principalmente l'Italia rispetto ad altri alleati Nato come Stati Uniti e Canada.



Energia e sanzioni, Paolo Scaroni: "Ci troviamo al paradosso che chi era seduto a quel tavolo Nato ha tutti i benefici mentre noi i malefici" #StaseraItalia pic.twitter.com/DlE2TQ5nlj — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 15, 2022

"Il primo beneficiario dei nostri soldi è la Norvegia, un Paese che fa parte della Nato e che ha partecipato alla decisione di applicare le sanzioni alla Russia e che sapeva che applicando quelle sanzioni il prezzo del gas sarebbe salito alle stelle. La Norvegia ci vende 120 miliardi di metri cubi di gas ad un prezzo mai visto. Noi ci troviamo davanti al paradosso che chi era seduto a quel tavolo Nato come gli Usa, il Canada ma soprattutto la Norvegia hanno tutti i benefici mentre noi abbiamo tutti i malefici. Il gas costa cosi tanto perché abbiamo deciso di non comparare più il gas dalla Russia" spiega Scaroni.