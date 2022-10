Sondaggio Swg, Fratelli d'Italia vola verso il 30%. Il Pd cola a picco e rischia grosso

10 ottobre 2022 a

Le elezioni politiche del 25 settembre e la vittoria del centrodestra non hanno arrestato in alcun modo la crescita di Fratelli d'Italia nei sondaggi. Nella rilevazione del 10 ottbre effettuata da Swg per il Tg di La7 condotto da Enrico Mentana, il partito di Giorgia Meloni sale al 27,5%, con una crescita dello 0,7 rispetto alla scorsa settimana. Si scava sempre di più il solco tra FdI e il resto delle forze politiche, vista la colata a picco del Partito Democratico guidato da Enrico Letta. I dem perdono uno 0,6% e si attestano al 17,5%, a ben dieci punti di distanza da Meloni e i suoi.

A preoccupare la sinistra non è soltanto la distanza dal partito egemone del centrodestra, ma anche l'imminente sorpasso del Movimento 5 Stelle. I grillini di Giuseppe Conte guadagnano mezzo punto e salgono al 17%: una distanza veramente minima dal Pd e, vedendo gli ultimi sondaggi, il sorpasso sembra ormai solo questione di tempo. Uno smacco clamoroso in casa dem. Restano più o meno stabili le altre forze, con la Lega che sale all'8,3% (+0,1%), mentre Azione-Italia Viva cala di uno 0,3%, con un risultato tondo dell'8%. Perde terreno pure Forza Italia, che passa dal 7,6 al 7,4%.

Tra i partiti monitori Verdi e sinistra sono al 3,8% (-0,2%), +Europa al 3,1% (-0,2%), Italexit con Paragone 2,4% (+0,2%) e Noi Moderati 1% (-0,2%). Le altre liste raccolgono il 4% complessivo, mentre il 32% degli interpellati dal sondaggio di Swg sceglie di non esprimersi.