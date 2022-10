Governo, la sfida di Meloni: "Difenderemo gli italiani e l'interesse nazionale"

10 ottobre 2022 a

a

a

Dopo la riunione con gli eletti in Parlamento di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni ha ribadito alcuni passaggi del suo intervento con un tweet. La premier in pectore non vuole perder tempo e ha chiare le prime mosse che dovrà fare il nuovo governo: ovvero interevnire sulle urgenze dell'Italia come il caro bollette, l'approvigionamento energetico e la legge di bialncio.



Lavoreremo per procedere spediti partendo dalle urgenze dell’Italia, come caro bollette, approvvigionamento energetico e legge di bilancio. Non possiamo e non vogliamo perdere tempo. È una sfida di cui sentiamo la responsabilità e intendiamo affrontarla con serietà e capacità. pic.twitter.com/HEIBg0Uzj6 — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) October 10, 2022

"Lavoreremo per procedere spediti partendo dalle urgenze dell’Italia, come caro bollette, approvvigionamento energetico e legge di bilancio. Non possiamo e non vogliamo perdere tempo. È una sfida di cui sentiamo la responsabilità e intendiamo affrontarla con serietà e capacità" scrive Meloni che allega anche una sua foto con una citazione del suo discorso durante l'assemblea con gli eletti in cui spiega come tutte le scelte che farà saranno fatte nell'interesse nazionale: "Tutto quello che faremo è difendere gli italiani e non saremo mai disposti a fare scelte che vadano contro l'interesse nazionale" precisa Meloni che afferma come la squadra di Fratelli d'italia in Parlamento sia pronta a dare il massimo per la Nazione.