Sondaggio Termometro Politico: dopo il voto boom M5S, il Pd cala ancora

Secondo il sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 4 e il 6 ottobre Fratelli d'Italia rimane stabile al primo posto piazzandosi al 26,6 per cento. Staccato di quasi otto punti il Pd in calo al 18,7%. I dem di Enrico Letta pagano cara la campagna elettorale senza alleanze ma soprattutto per l'allontanamento dal Movimento 5 Stelle.

Fratelli d'Italia è data prima al 26,6% mentre i dem devono guardarsi le spalle proprio dai grillini adesso al 16%. Nelle retrovie si segnala il sorpasso di Azione/Italia Viva (8%) ai danni di Forza Italia (7,9%). Davanti a loro la Lega sondata all'8,6%. Seguono poi Sinistra Italiana/Verdi al 3,8%, +Europa al 2,6%, Italexit al 2,1%, Unione Popolare all'1,4%, Italia Sovrana all'1,3%, Noi Moderati allo 0,7%, Vita allo 0,7% e Impegno Civico allo 0,3%".