Sondaggio Ghisleri, Fratelli d'Italia e Terzo polo crescono. Di Maio sparisce

Giada Oricchio 07 ottobre 2022 a

Fratelli d’Italia e Terzo polo crescono, affonda Impegno civico di Luigi Di Maio. L’ultimo sondaggio di Euromedia Research per la trasmissione “Porta a Porta”, condotta da Bruno Vespa su Rai1, non lascia spazio a dubbi. A parlare sono i numeri, o meglio le percentuali sulle intenzioni di voto degli italiani sempre più smarriti in questo autunno/inverno da riscaldamento chiuso e carrello della spesa vuoto.

Secondo la direttrice dell'istituto di ricerca, Alessandra Ghisleri, la forza politica Impegno Civico, nata dalla scissione con il M5s, sarebbe deboluccia: è scesa dallo 0,6% (costato il posto in Parlamento a Di Maio) allo 0,4%. Per quanto riguarda gli altri partiti, tutto confermato. Fratelli d’Italia continua ad incassare la fiducia degli italiani salendo al 26,2%, al secondo posto il tormentato Partito Democratico con il 19%. Il partito del segretario uscente Enrico Letta è inseguito dal M5s di Giuseppe Conte che sale al 16,2%. Lontano dalle percentuali del 2018, ma pur sempre in ripresa dopo i mesi di fibrillazioni interne al Movimento.

Giù dal podio è sempre testa a testa fra la Lega di Matteo Salvini all’8,3% e Forza Italia che raccoglie l’8,1% dei gradimenti. Segno più anche per il Terzo polo ovvero Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi (7,9%). Al contrario Verdi-SinistraItaliana non si staccano dal 3,5%, mentre +Europa è ferma al 2,7%, ItalExit segna il 2,4% e Noi Moderati lo 0,9%. Resta preoccupante il dato sull’astensione: il 37,4% degli italiani non si sente rappresentato da alcun partito, ha perso fiducia nelle istituzioni e non andrebbe a votare. Chi tra centrodestra e centrosinistra riuscirà a intercettare e catturare questo malessere in vista delle prossime elezioni?