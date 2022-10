Dimartedì, "la maggioranza degli italiani..." Il sondaggio di Pagnoncelli su Meloni fa calare il gelo

05 ottobre 2022 a

L’ultimo sondaggio Ipsos dopo le elezioni del 25 settembre lo dice chiaramente e a Nando Pagnoncelli, nel corso della puntata di martedì 5 ottobre del talk show di La7 Dimartedì, non resta che ammettere: "La maggioranza degli italiani preferisce alla guida del paese Giorgia Meloni". Il sondaggista presenta a Giovanni Floris il dato della rilevazione: "Il 40% indica Giorgia Meloni" come premier, "il 35% indica Giuseppe Conte ma uno su quattro non si esprime".

Nel corso della puntata Pagnioncelli ha presentato anche altri "cartelli", come quello sulla domanda: tra Meloni e Mario Draghi che preferiresti come presidente del Consiglio? In questo caso prevale il premier dimissionario con il 49 per cento, mentre la leader di Fratelli d'Italia è al 31 (il 21 non sa o non risponde).

In realtà la scorsa settimana i sondaggi di Dimartedì erano stato molto criticati soprattutto sui social. Nella puntata del 27 settembre Pagnoncelli aveva affermato che "quasi un italiano su due, il 48%, dice che non sarebbe un bene per l’Italia vedere lei a Palazzo Chigi. Il 39% ritiene invece che lo sia, il 13% non indica", aveva detto il sondaggista. Salvo poi precisare: "Con un’astensione molto alta il 43% dei voti del centrodestra si traduce in un 26% complessivo della popolazione, quindi c’è un 13% di persone che, anche se non l’ha votata, ritiene che Meloni possa essere giudicata positivamente. Attenzione a tutti i numeri, sono molto alterati dal grande tasso di astensionismo”. Nel sondaggio mostrato ieri la domanda diretta, e la risposta netta degli intervistati.