Otto e mezzo, Lilli Gruber su Giorgia Meloni: è pragmatica e illuminata

A "Otto e mezzo" si parla di Giorgia Meloni e delle prospettive del suo futuro governo di centrodestra. In studio con la conduttrice Lilli Gruber c'è anche Stefano Zurlo, giornalista de Il Giornale, che analizza la strategia adottando la presidente di Fratelli d'Italia ancor prima di ricevere ufficialmente l'incarico di formare il nuovo esecutivo dal presidente Sergio Mattarella.

Appena Zurlo termina di dare il suo giudizio sull'azione di Meloni, prende la parola Gruber che esprime tutto il suo apprezzamento nei confronti delle prime iniziative messe in campo dalla leader di Fratelli d'Italia. "I margini di manovra di Giorgia Meloni sono molto ristretti - deve ammettere Lilli Gruber - ma Meloni ha già sentito Zelensky, Netanyahu, ex pluripremier di Israele, e ha anche incontrato il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani. Insomma una versione molto pragmatica e illuminata".