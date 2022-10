Otto e mezzo, Travaglio spara a zero sulla flat tax: "Non si può realizzare in Italia"

03 ottobre 2022 a

Giorgia Meloni deve affrontare una situazione economica molto difficile. Lo ammette anche il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, ospite di Otto e mezzo su La7, che spiega come Meloni si ritrovi ad affrontare "una situazione drammatica dal punto di vista sociale ed economico che non dipende da lei". La domanda che pone Lilli Gruber è se sia fattibile l'attuazione della misura della Flat Tax.

"Ammesso e non concesso che la Flat Tax sia fattibile e credibile in tempi normali mi pare che sia l'ultima cosa che si può mettere in cantiere in questo momento in cui non bisogna disperdere risorse. Chi taglia le tasse ai ricchi disperde risorse notoriamente, creando buchi nelle casse dello Stato" spiega Travaglio. Gruber interviene sottolineando come la stessa cosa è accaduta alla premier britannica Liz Truss. "E infatti ha dovuto rinunciare" sottolinea Travaglio spiegando come anche "quando Macron provò a tagliare le tasse ai ricchi si è trovato e con i gilet gialli per due anni senza la situazione sociale che c'è adesso. Il vero problema è il divario abissale che c'è tra la situazione di adesso e una misura ideologica che sotto falsi nomi è sempre stata nel programma di centrodestra che nei precedenti tre governi non sono riusciti a realizzare. Forse perché non sono capaci o forse perché non si può realizzare nell'Italia 2022, come non si poteva realizzare nel 1994, nel 2001 e nel 2008. Chissà..." conclude Travaglio.