Otto e mezzo, Monti mette in guardia Meloni: "Stia molto attenta a non farlo..."

Il senatore a vita ed ex premier italiano Mario Monti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, dà dei consigli a Giorgia Meloni sulla scelta della squadra di governo. Vista la sua esperienza come premier in un momento difficile per l'economia italiana Gruber domanda a Monti come Giorgia Meloni dovrebbe scegliere i suoi ministri per essere credibile sul piano internazionale. "In quali ministeri c'è bisogno di tecnici e in quali invece potrebbe andare un profilo più politico?" chiede la conduttrice.

#ottoemezzo Mario Monti avverte Giorgia Meloni: "Stia molto attenta a non farlo" https://t.co/cUUjcrNdwT — La7 (@La7tv) October 3, 2022

"La situazione nel 2011 era di grande crisi finanziaria. Una volta incaricato dal presidente della Repubblica la mia volontà non era di formare un governo solo di tecnici, aspiravo ad avere anche delle figure politiche. Ma al di là di questo nel governo ci vogliono persone competenti, non necessariamente tecnici. Ma soprattutto per governare bene servono persone, al di là che siano tecnici o politici, disposte a perdere un po di consenso e un po di popolarità" spiega il senatore che poi intima Meloni a non fare assolutamente una scelta. "Un'altra cosa importante è che quando (e se) Giorgia Meloni verrà incaricata di formare il nuovo governo non deve imbarcare personalità il cui scopo, pur essendo alleati, è il fallimento del governo" sottolinea Monti non facendo nessun nome a riguardo.