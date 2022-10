Luigi Di Maio si ricicla in Campania? L'indiscrezione sul futuro dell'ex ministro

01 ottobre 2022 a

Un nuovo incarico per Luigi Di Maio? A lanciare il rumors è il sito agendapolitica.it che afferma come per l’ex ministro degli Esteri, fatto fuori dal Parlamento alle ultime elezioni politiche, ci potrebbe essere un incarico nella giunta regionale della Campania, alle prese con un rimpasto proprio a seguito della tornata elettorale. “Stando alle voci che giungono da ambienti molto vicini al Presidente della Regione Vincenzo De Luca, i nomi sul tavolo per un rinnovamento sono quelli dell’ex Ministro Luigi Di Maio, della ex Senatrice Sandro Lonardo e dell’ex Presidente del Consiglio Regionale Rosa D’Amelio” l’indiscrezione sull’ex capo politico del M5S e attuale leader di Impegno Civico.

De Luca non ritiene più Italia Viva come un partito che sostiene la sua maggioranza e andrebbe quindi sostituita la casella che occupa Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura. Una poltrona che potrebbe finire proprio a Di Maio, che nel consiglio regionale ha tre dei suoi di Impegno Civico. Per Lonardo, moglie di Clemente Mastella, ci sarebbe invece un avvicendamento con Felice Casucci: l’ex senatrice avrebbe l’incarico di assessore alla semplificazione amministrativa e al Turismo.

Lo staff di Di Maio non ha però gradito la voce e ha smentito tutto: «Smentiamo categoricamente le falsità, diffuse da alcuni organi d’informazione, in merito a volontà, ambizioni o trattative circa l’ingresso del ministro Di Maio nella giunta della Regione Campania».