Luigi Di Maio, sfogo durissimo su Virginia Saba: "Non è vero"

Il periodo non è dei migliori per il quasi ex ministro Luigi Di Maio che dalla tornata elettorale esce tremendamente sconfitto: la lista, Impegno Civico, è arrivata a malapena allo 0,6% e non ha quindi superato la soglia di sbarramento. Ma secondo i ben informati per l'ex grillino tirerebbe una brutta aria anche con la compagna Virginia Saba. Una voce quest'ultima però smentita subito dal diretto interessato. “Nessuna crisi con Virginia” ha precisato all’indomani della clamorosa sconfitta elettorale. L’Unione Sarda ha rilanciato l’indiscrezione che il legame d’amore tra Di Maio e la giornalista fosse giunto al capolinea. Il ministro però ha smentito la rottura con una breve dichiarazione al quotidiano La Repubblica: “Io e Virginia continuiamo a convivere e a stare insieme felicemente. La notizia non è vera”.

Eppure qualcosa non torna perché la studentessa di Teologia si è trincerata dietro un no comment. Non solo, a guardare bene il suo account Instagram si scopre che l’ultima foto con l’illustre fidanzato risale al 18 aprile cioè nei giorni di Pasqua. Dopo tanti selfie, presentazioni di libri e mare con le amiche. Nemmeno un post sulle elezioni, né prima, né dopo.

Saba e Di Maio si sono conosciuti nel 2019 durante un pranzo elettorale e la prima uscita pubblica avvenne poco dopo al teatro dell’Opera di Roma. Questioni sentimentali a parte, adesso l’ex 5 Stelle, 36 anni, deve trovare un lavoro ché le prossime elezioni sembrano lontane. Il nemico carissimo Alessandro Di Battista gli ha consigliato di “studiare e prendersi una laurea”.