Luigi Di Maio scappa da Facebook, profilo sparito

È giallo sulla pagina Facebook ufficiale del ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio. Da giovedì il profilo con 2,4 milioni di fan è sparito. Dopo il clamoroso flop elettorale l'ex capo politico dei 5 stelle sembra essersi dissolto nel pianeta dei social network. Dal suo staff in realtà non si fa trapelare nulla, solo che non si tratta di hackeraggio. L'ultimo contenuto era stato pubblicato all'indomani del voto: in un post il quasi ex ministro aveva ammesso la sconfitta elettorale che ha visto lui escluso dal Parlamento e il suo "Impegno Civico" al di sotto della soglia di sbarramento. È mistero sulle ragioni della sparizione social improvvisa.