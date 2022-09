Salvini contro Sala sul blocco delle auto a Milano: è intelligente?

30 settembre 2022 a

Da sabato 1° ottobre a Milano entrano in vigore le limitazioni all'accesso delle auto nella cosiddetta Area B della città. In particolare, i divieti coinvolgeranno i veicoli Euro 4 e Euro 5 diesel. Nonostante le molte proteste da parte di politici e varie categorie sociali, il sindaco di Milano tira dritto e lascerà fuori dalla città quasi 500mila automobili. Per questo insorge anche Matteo Salvini che pubblica sui social un post velenosissimo: "Lasciare a piedi 483mila lavoratrici e lavoratori che non hanno i soldi per cambiare la macchina adesso è cosa utile e intelligente?", si chiede Salvini. E poi arriva la risposta secca: "No".

Lasciare a piedi 483.000 lavoratrici e lavoratori che non hanno i soldi per cambiare la macchina adesso è cosa utile e intelligente??? NO. pic.twitter.com/txHj3JZTUR — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 29, 2022

Le critiche di Salvini alla decisione dell'amministrazione di Milano sono iniziate già nei giorni scorsi. «Ci sono un milione di lavoratori e lavoratrici in Lombardia che rischiano di rimanere a piedi a causa della scelta insensata del Comune di Milano, della sinistra e del sindaco Sala - aveva detto Matteo Salvini - Così non si difende l’ambiente ma si massacrano i lavoratori. Se uno non ha quei 30, 40mila euro adesso per cambiare la macchina, con la guerra, con il covid, con il caro bollette, con l’inflazione, non può essere penalizzato e lasciato a piedi. Oltretutto il Comune ha edifici pubblici con caldaie vecchie di 40 anni e mezzi pubblici dell’Atm che inquinano ben più di un Euro 5 diesel. Quindi l’appello che facciamo a nome di centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici è permettere il lavoro a Milano e ne parliamo nel 2023, superata la crisi economica, passata la guerra, finito il Covid e superata crisi bolletta della luce».