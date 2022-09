Governo, nessun patto Draghi-Meloni. Palazzo Chigi smonta gli scenari "sinistri"

28 settembre 2022 a

a

a

La smentita arriva in mattinata, dopo che l'articolo sul Patto Meloni-Draghi che apre l'edizione di mercoledì 28 settembre è iniziato a girare. Palazzo Chigi respinge "la tesi e il contenuto" dell’articolo "Kiev e conti pubblici, contatti di Draghi con l’Ue - ’Meloni starà ai patti'" pubblicato su Repubblica. "Il presidente del Consiglio non ha stretto alcun patto né ha preso alcun impegno a garantire alcunché. Il presidente del Consiglio mantiene regolari contatti con gli interlocutori internazionali per discutere dei principali dossier in agenda e resta impegnato a permettere una transizione ordinata, nell’ambito dei corretti rapporti istituzionali", spiegano da Palazzo Chigi.

La stampa di sinistra prova a mettere zizzania, Meloni fa tacere tutti: mistificazione

Il quotidiano parlava di un compromesso tra Mario Draghi e Giorgia Meloni dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni del 25 settembre "per accreditarsi con l'Europa. Una capriola per sopravvivere a slogan bellicosi impossibili da rispettare", si legge nel quotidiano.secondo cui il presidente del Consiglio in carica ha contattato Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Ursula von der Leyen garantendo per la leader di Fratelli d'Italia. In cambio - si legge nello "scenario" - avrebbe posto tre condizioni "che Meloni si è impegnata ad accettare": sostegno all'impegno - anche militare - per l'Ucraina, ancoraggio stabile e indiscutibile alla Nato, no a nuovi scostamenti di bilancio.