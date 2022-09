Omnibus, “Mattarella non ha dubbi”. La quirinalista Tedaldi rassicura Meloni

28 settembre 2022 a

Che cosa sta pensando Sergio Mattarella a seguito delle elezioni? Il pensiero del presidente della Repubblica viene affrontato nel corso della puntata del 28 settembre di Omnibus, il talk show di La7 condotto da Alessandra Sardoni, insieme a Barbara Tedaldi, quirinalista dell’Agi: “C’è tempo ma non troppo. Mattarella vorrebbe fare il prima possibile con la formazione del governo, visto che il Paese ha diverse cose urgenti da fare. Vedi bollette, guerra e tutto quello che sappiamo. L’incarico sa a chi darlo - il riferimento a Giorgia Meloni è evidente da parte della giornalista - quindi non vede perché si debba perdere tempo. Ovviamente va seguita la Costituzione e si eleggeranno i presidenti delle Camere, ci saranno le consultazioni, anche sabato e domenica senza pause e vacanze visto che il Paese non se lo può permettere. Se Forza Italia e Lega non faranno problemi all’indicazione di Meloni come premier Mattarella darà l’incarico a lei, non c’erano dubbi, non ci sono mai stati. Le indiscrezioni di questa estate hanno irritato il Quirinale, la Costituzione è la Costituzione, se non gli desse l’incarico - sottolinea e conclude Tedaldi - sarebbe un golpe”.