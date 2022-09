Virgolettati inventati e ricostruzioni mistificatorie: Meloni spazza via i dubbi sul governo con Salvini

28 settembre 2022 a

a

a

“Basta bugie”. Giorgia Meloni ha scelto la strada del silenzio nei giorni successivi alle elezioni politiche in cui Fratelli d’Italia è risultato nettamente il primo partito del Paese, ma ora è sbottata sui social per via di alcune ricostruzioni della stampa. La probabile premier del prossimo governo di centrodestra se l’è presa in particolare per due ricostruzioni, una de La Stampa e una de La Repubblica, che premono sul rapporto con Matteo Salvini. “Meloni non cede su Salvini: ‘Non lo voglio, è filo-russo’”, “Il veto di Meloni su Salvini: ‘Matteo non avrà ministeri chiave’” i titoli degli articoli apparsi sui due quotidiani.

Governo, Berlusconi avvisa gli alleati: ho la golden share sul rischio populismo

E Meloni è intervenuta per ribadire il clima sereno che si respira dentro al centrodestra a seguito dell’appuntamento con le urne: “Trovo abbastanza surreale che certa stampa inventi di sana pianta miei virgolettati, pubblicando ricostruzioni del tutto arbitrarie. Si mettano l’anima in pace, il centrodestra unito ha vinto le elezioni ed è pronto a governare. Basta mistificazioni”. Il quotidiano piemontese in particolare approfondisce il presunto scontro sulle poltrone, mentre Repubblica si focalizza sul desiderio del numero uno della Lega di fare il ministro dell’Interno.