Il congresso del Pd è già iniziato, chi è la prima candidata alla segreteria

Dopo il disastro delle elezioni del 25 settembre il segretario Enrico Letta ha annunciato che accompagnerà il Pd verso il congresso, nel 2023, senza candidarsi ma la resa dei conti tra i dem è già iniziata e i primi nomi vengono allo scoperto. Come quello di Paola De Micheli, ex ministra dei Trasporti, eletta con il Pd alla Camera, che avrebbe deciso di "partecipare al congresso dem e candidarsi alla segreteria", riferiscono fonti a lei vicine. Insomma, una donna per guidare il principale partito di opposizione al governo di centrodestra che con tutta probabilità sarà guidato da Giorgia Meloni.

Letta spera in un congresso già a gennaio, ma c'è fibrillazione in vista delle alleanze, anche in vista delle prossime regionali. Non solo. Tra i nodi che si presentano all’inizio di questa fase di "transizione c'è anche la nomina dei capigruppo per portare avanti quella opposizione intransigente di cui il segretario ha parlato nella conferenza stampa della sconfitta elettorale. Nel Pd tornano a confrontarsi le due visioni che da sempre animano il partito: da una parte i liberal, che guardano ai ceti produttivi, al mondo delle imprese; dall’altra la sinistra che guarda al lavoro. Correnti impetuose... Andrea Orlando ha invocato una "costituente" che vada oltre le quattro mura del Pd e coinvolga il centrosinistra, per inseguire la costruzione di quel campo largo necessario per battere la destra.

Dall’altra parte della barricata, fra quanti hanno una visione più liberal del partito, c’è Antonio Decaro, fra i nomi in predicato per la candidatura alla segreteria. Decaro si spinge ad invocare uno "smantellamento del modello" del Partito Democratico, innescando la reazione di Francesco Boccia, responsabile Enti Locali dem: "Smantellamento mi sa tanto di rottamazione", spiega Boccia ricordando la parola d’ordine con ui Matteo Renzi si candidò - e vinse - al congresso del 2013. Intanto la candidatura di De Micheli è destinata ad essere seguita da altri nomi.